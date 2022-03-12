馮守亮祖父留下來的日據時期竹東街消防衣。（羅浚濱攝）

馮守亮祖父留下來的日據時期消防幫浦車老照片。（馮守亮提供／羅浚濱翻攝）

竹東鎮榮樂里代理里長馮守亮，一家三代都是義消，家中留有1台祖父留下來的日據時期「消防幫浦車」、消防衣及老照片都相當珍貴，曾有不少收藏家想高價收購都被婉謝，他說祖傳物品無價，要代代相傳！

馮守亮說，祖父陳盛寶是入贅馮家，在日據時期擔任竹東街消防隊的常備員，街坊發生火災時，推著消防幫浦車到火場，幫浦車上有兩個水袋，當時消防員必須以人力舀水，把水裝滿後才能以幫浦打出水來「攻火」。

陳盛寶在台灣光復後擔任竹東義消分隊長、中隊長，看到2台早年使用的消防幫浦車已損壞，及將被當廢物報廢處理，所以搶救帶回並請親友協助修復。新竹市消防博物館成立後向親友借一輛展覽，另一輛由馮家帶回。

馮守亮說，他父親馮文營也是義消，擔任竹東義消分隊長，不論白天還是半夜，只要聽到「嗡～嗡～」火警鐘聲，父親就會立即著裝支援現場，真的是哪裡危險就往哪裡去！

馮守亮從小耳濡目染，想報考警校擔消防員，但身高未達標而未報考，他轉而投身消防 專業領域，取得營建科技與防災碩士學位，考取專業消防設備師，擔任過全國消防設備師公會鑑定委員會委員，也是新竹縣消防之友會第二分會會長。

「降低火災發生機率和火場危險，設備上事先做好，後端救火就相對順利！」馮守亮說，一般住宅火警發生在深夜時，往往因住戶都在熟睡，造成嚴重的傷亡，消防局這幾年全力推廣住宅內裝設住宅用火災警報器，是能達到警示，減少傷亡的效果。

「目前全台最難救援的是狹小巷弄住宅火警！」馮守亮說，這類火警消防車無法開進巷弄，消防員要拉水帶到火場，時效上通常需要多一點的時間。

馮守亮以他的專業認為，要預防巷弄住宅火警，可以在巷弄埋管設置連接送水口和出水口，若發生火警時，消防水箱車只要往送水口加壓進水，消防員在出水口接水帶就近灌救，應能達到火速救援的效果。