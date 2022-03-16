前高雄市消防局消防員徐國堯遭免職後聲請釋憲，憲法法庭本月29日下午將進行言詞辯論，但因本件是關於警察人事條例的免職事由是否違憲的爭議，涉及司法院、考試院與行政院之間權力劃分問題，司法院院長許宗力及副院長蔡烱燉也是大法官，因此迴避審理。

同樣的狀況，另件台北高等行政法院法官針對公務人員懲戒與懲處相關規定聲請釋憲，憲法法庭將在3月29日上午10點進行言詞辯論，但因司法院院長許宗力及副院長蔡烱燉也因此迴避審理。

徐國堯為免職聲請釋憲案，憲法法庭言詞辯論爭點是，警察人員人事條例第31條第1項第11款規定，警察人員於同一考績年度中，其平時考核獎懲互相抵銷後累積已達二大過者，即予免職之規定，與一般公務員不同，是否違反憲法平等原則？有無侵害憲法保障人民服公職之權利？

另，該規定允許遴任機關或其授權之機關、學校於符合上開條件時，即應為免職處分，是否違反憲法第77條：「司法院為國家最高司法機關，掌理……公務員之懲戒」之規定？