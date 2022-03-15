屏東北大武山14日傳有登山客摔傷，警消獲報後立即救援。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東北大武山14日傳有登山客摔傷，警消獲報後立即救援，並向空勤總隊申請直升機吊掛，3個小時後53歲黃姓傷者平安獲救，僅受頭部外傷、右手疼痛，可自行行走，但屏東消防局發現傷者違反屏東縣登山活動管理自治條例，將開罰1萬以上5萬以下罰鍰。

屏東消防局指出，黃姓傷違反屏東縣登山活動管理自治條例第六條第2項（領隊未具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照)）、及同條第4項(（領隊未依規定為本人及隊員辦理登山綜合保險），可處1萬以上5萬以下罰鍰。

消防局說，14日11時35分接獲檜谷山莊莊主報案稱，泰武鄉北大武4.2k有民眾摔傷，當下立即派遣泰武分隊、來義分隊、第二大隊及特搜大隊，共計8車17人出勤，由第二大隊長林國偉指揮，同時向空勤總隊申請直升機支援吊掛，陸空兩隊同時併進，以爭取最佳救援時間。

消防局說，空勤總隊直升機於13時許飛抵吊掛點，但現場雲層太厚，無法執行吊掛，地面搶救人員持續前往於14時54分接觸傷者，初步評估53歲黃姓女傷者意識清醒、頭部外傷、右手疼痛，尚可行走，同仁協助傷者下山，17時28分抵達新登山口，傷者表示跟團離開後再自行就醫。