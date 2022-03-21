屏東戲劇節邀請明華園戲劇總團，演出《么嘍正傳》首部曲，述說如何在紛亂環境中安然自在地活出一片天。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

2022屏東戲劇節將於4月30日起跑，此次以「傳統與現代激盪」為主題，邀請雲門舞集、明華園戲劇總團及黃字團、十鼓擊樂團、秀琴歌劇團、臺灣豫劇團、新古典室內樂團、蒂摩爾古薪舞集等重量級團隊，於屏東藝術館演出，優惠套票即日啟售。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，今年戲劇節傳統戲曲將以歌仔戲及豫劇為主力，由明華園戲劇總團領軍，推出《么嘍正傳》首部曲，由當家小生孫翠鳳、陳子豪與陳昭賢帶領新秀，述說如何在紛亂環境中安然自在地活出一片天；另有明華園黃字戲劇團演出的《隋唐英雄傳》。

臺灣豫劇團與秀琴歌劇團則是首次至屏東演出，由豫劇皇后王海玲領銜主演，帶來2022年新編大戲《金蓮纏夢》，秀琴歌劇團則以年度全新創編祈福大戲《海神媽祖》與屏東民眾見面。

至於現代作品演出陣容，吳明榮指出，由十鼓擊樂團《祈天鼓動》打頭陣，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，展現來自台灣的生命力。

雲門舞集《十三聲》，由藝術總監鄭宗龍編舞，被外媒譽為「震懾全面感官的文化記憶」，集結跨界音樂人林強，將台灣土地特有的聲音帶進舞作。

還有今年首度榮獲《TAIWAN TOP》演藝團隊殊榮的新古典室內樂團，特別搬演經典作品《阿嬤的歌本》2.0版，以原創許逸聖劇本，經由導演吳維緯重新改編，並邀請劇場設計翹楚王奕盛，擔任影像和舞台設計，打造全新版本。

吳明榮還強調，由屏縣府委託製作，最具屏東原創特色的蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun？》，以舞蹈劇場形式呈現牡丹社事件，讓人重新感受歷史。