台東達仁「跨域」達屏東枋寮幸福巴士受到好評。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

第1條由台東縣達仁鄉「跨域」到屏東縣枋寮鄉的幸福巴士啟航將近3個月，受到熱烈回響，台東鄉親紛紛期盼能再增加班次。公路總局高雄區監理所東監理站表示，已研議增班規畫，讓民眾通行更便利。

達仁鄉自2021年12月26日跨域幸福巴士通車首航後，台東許多鄉親踴躍搭乘，但每周2班的班次，卻逐漸無法滿足鄉親需求，鄉民希望能增加班次，不僅達仁鄉親到屏東，也希望屏東鄉親能來到台東達仁鄉體驗。

住在安朔部落的民眾林美珍表示，有車到醫院，有人幫忙掛號，真的很方便。達仁鄉民董進興說，「才出發不到40分鐘就到屏東枋寮了，超方便！」自南迴拓寬通車後，交通真的很便利，尤其有幸福巴士可以直接到屏東，看診、採買比到台東市方便，只可惜班次較少。

達仁鄉公所祕書邱紹駿說，希望透過班次的調整，未來可能不一定是看病，可能是台東鄉親過去屏東枋寮採買，甚至可以讓屏東鄉親來達仁鄉，提升鄉內的觀光發展，達到互惠的效益。

「不只是就醫專車，更是日常生活的一部分」高雄區監理所長李瑞銘說，跨域幸福巴士除了醫療外，達仁鄉民還可以到屏東去體驗不同生活圈，包括日常生活的採購、旅遊等，透過幸福巴士服務，延伸公共運輸的服務範圍。

「跨域生活圈線」於每周固定於星期三、五開行直達枋寮路線，早上9時由台東縣達仁鄉公所出發至屏東枋寮醫院，下午13時回程；票價全票50元、學生票與法定優待票25元。公路總局高雄區監理所表示，已研議增加發車天數與班次，提升鄉親生活便利性，發揮「雙東」共同生活圈。