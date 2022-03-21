員警一問婦人已經坐了一整天的車，立即駕駛巡邏車將她帶回派出所並通知家屬，結束這場公車迷途記。（民眾提供／盧金足台中傳真）

迷途婦公車來回4趟坐到終點站 中市警貼心助返家

台中市一名71歲顏姓婦人，中午獨自外出乘坐公車，卻不知道要在那一站下車，只能靜靜地坐在位置上，就這樣來來回回坐了4趟，一直坐到終點站依然未下車，公車司機發現立即向警方報案請求協助，員警一問婦人已經坐了一整天的車，立即駕駛巡邏車將她帶回派出所並通知家屬，結束這場公車迷途記。

台中市政府警察局第六分局永福派出所警員吳維哲、張仟儒日前深夜巡邏時，接獲公車司機報案稱其下班將車輛停放終點站時，車上1名老婦人疑似迷途而未下車。

公車司機發現後立即向警方報案請求協助，員警到場詢問老婦住家地址及家屬電話時，她卻一直重複自己住在四維國小附近，員警只好先將她載回派出所休息，提供飲食供其果腹。

警方並向四維國小的管轄派出所員警詢問婦人的身分，終於得知之前有走失紀錄，在失蹤人口系統已有建檔。

員警透過系統資料，聯繫家屬前來派出所接其回家，家屬見老婦平安歸來，連忙感謝公車司機及員警的協助。

警方提醒，家中如有年邁長輩，應隨時注意其動向，並可向社會局申請「愛心手鍊」，或在隨身衣物繡上姓名、電話等資料，以利查證迷途者身分，民眾如發現疑似走失者時，也可撥打110求助。