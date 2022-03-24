台中市副市長陳子敬（右四）、台中市議會議長張清照（中）等人，今天一起參加通車祝福典禮。（陳世宗攝）

靜宜大學在368綠能電動大客車祝福典禮中，由主禮向新車灑聖水。（陳世宗攝）

靜宜大學繼中台灣客運162、統聯客運301路公車進入校園後，368路電動公車，將於4月25日正式加入行列，並於24日舉行通車典禮。副市長陳子敬說，368路線採低底盤電動公車，對環保有幫助；正式通車後，每天有26班次，這是好的開始，未來會持續推動公車進入校園帶來更多便利性。

陳子敬表示，推動公車進入校園是市府重要的交通政策，能減少年輕學子騎乘機車，保障行車安全。盧秀燕市長政見也提到，希望台中市空氣換新，搭乘大眾運輸工具、減少機車使用率也能減少汙染源。這條路線沿途經過童醫院、靜宜和弘光科大、沙鹿高工及兩所國中、一所國小，未來可帶動青年學子及沿途民眾搭乘公車，帶來更多行的便利。

靜宜大學副校長王俊權指出，特別感謝各界的鼎力協助，電動公車進入靜宜校園不僅能節能減碳，提升師生與民眾交通的便利與安全性，也期望提升搭乘的意願！

巨業交通公司董事長李正舜說，368路線在沙鹿地區連貫光華與靜宜兩商圈，電動巴士從下訂到交貨需要很長時間，感謝華德動能科技公司董事長蔡裕慶的協助，讓交貨期縮短六個月，在四月能順利啟動完成最後一哩路，巨業會遵守承諾把事情做好。

台中市議會副議長顏莉敏表示，感謝市長和交通局重視孩童、年輕學子及民眾行的安全與便利。海線民眾非常期待368路線，也希望在橫向有更多連結，造福更多市民。

華德動能科技公司董事長蔡裕慶指出，很高興看到台中市注意到零排、減碳，並朝智慧城市發展！電動巴土的電池使用六年後，不需要拆卸，能直接儲能，可在智慧校園中使用，電動車的儲能和智慧電網是未來發展的核心。

蔡裕慶強調，在過程中深刻感受到靜宜的企圖心及市府、民代的協助支持。華德動能科技不僅提供車輛，也提供就業機會，能讓學校老師教授的理論落實在實務中，未來將與靜宜共同為智慧校園及城市而努力。

中市交通局長葉昭甫表示，368是全新路線，串聯了學生與沙鹿市區相關生活圈；另一個特別處是全部採用電動大客車，現在市府積極推動低碳，新的路線都採用電動公車，更是全台電動大客車數量最多的城市。感謝巨業客運願意投入資源執行計畫，並結合台中優秀在地企業華德動能科技，提供服務在地的學校及市民，這是市府共同努力的方向。