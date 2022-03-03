證券指數供應商富時羅素（FTSE Russell）及明晟公司（MSCI）今天宣布，將從旗下所有指數移除俄羅斯股票。

路透社報導，富時羅素表示，此一決定自本月7日起生效；MSCI明晟則稱，所有MSCI明晟指數將在本月9日收盤後一步到位實施。

MSCI明晟還表示，MSCI俄羅斯指數將從新興市場中移除，重新歸類至單獨市場。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，市場出現俄羅斯資產拋售現象，倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）今天表示，俄羅斯金屬相關企業耶弗拉茲集團（Evraz）和Polymetal International公司將撤出富時100指數（FTSE 100）之列。

法新社報導，倫敦證交所集團聲明指出，這些變化是FTSE 100季度重組的一環，將自本月21日交易開始時生效。

Polymetal International是金礦開採公司，耶弗拉茲則專攻鋼鐵。市場觀察家說，過去一週，這兩家企業股價大跌，被逐出FTSE 100勢不可免。

英國投資服務商「互動投資人」（Interactive Investor）市場部門主管韓特（Richard Hunter）說，FTSE 100今年第一次重組「反映了地緣政治緊張情勢導致的當前市場動盪」。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）補充表示：「在俄羅斯入侵烏克蘭及隨之而來對俄國的嚴格制裁措施後，以俄國為重心的耶弗拉茲與Polymetal International命運出現戲劇性翻轉。」