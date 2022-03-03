美光科技(Micron)宣布全球首款垂直整合的資料中心176層NAND固態硬碟(SSD)已正式送樣。為滿足高標準的資料中心工作負載需求，採用NVMeTM技術的美光7450 SSD能將服務品質(QoS)延遲控制在2毫秒(ms)或以下、多樣的容量設計和業界最多元的規格尺寸。

全新推出的資料中心SSD搭載美光獨步業界的NAND，包含176層儲存單元以及經驗證的CuA(CMOS-under-array)架構，實現超高效設計。透過垂直整合美光自有的DRAM、內部研發的系統單晶片(SoC)和相關韌體，此SSD將可助美光迅速回應市場上客戶需求，並支援強化的裝置安全。

美光企業副總裁暨儲存業務事業部總經理Jeremy Werner表示：「PCIe Gen4正逐漸成為最廣受採用的SSD伺服器介面，與此同時公司推出美光7450 SSD，此產品提供資料中心SSD中最先進的NAND，不僅大幅領先業界，更重要的是它將一致且穩定的延遲降低到2毫秒以下，這對於在擴充資料中心工作負載時實現服務品質而言至關重要。」

7450 SSD大幅降低延遲，在一般、混合、隨機工作負載中以99.9999%的服務層級皆可達到低於2毫秒的QoS延遲結果，這將可提升資料庫的效能，包含Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL、RocksDB、Cassandra和Aerospike等等。相較於SATA SSD，美光7450 SSD的延遲降低將近50%，讀取頻寬則改善高達12倍。

為滿足各種資料中心需求，7450 SSD提供從400GB到15.36TB的多種容量選項，其中也包括領先業界在精巧的E1.S規格尺寸中提供8TB容量。此外，諸多資料中心工作負載會面臨的獨特挑戰，也藉由美光此系列所提供業界最豐富的規格尺寸得到解決：U.3、M.2和 E1.S規格尺寸符合不斷發展的空間、功耗以及散熱需求。業界唯一的PCIe Gen4 U.3 SSD(厚度15mm和7mm)為需要2.5吋NVMe硬碟的平台提供彈性。PCIe Gen4 M.2 22x80mm SSD主要為伺服器啟動使用設計，具備輕巧外形，並支援斷電保護。

相較於使用低加密標準或無標準的組織，對靜態和流動數據使用高加密標準的組織去年的平均資料外洩成本低出29.4%。美光SSD提供自我加密硬碟功能和Microsoft eDrive選項，有助於防護資料外洩，並根據特定的數據保護需求調整安全性。美光的安全執行環境(SEE)也透過可實體隔離的專用安全處理硬體，提供更多資料保護功能。SEE透過使用專用記憶體、安全代碼以及安全性處理引擎大幅改進靜態數據的安全。

美光7450 SSD也支援合格環境的開放運算計畫(OCP)部署。OCP規格已形成蓬勃發展的生態系統，並建立了一套標準化方法，有助於降低整合複雜度並加速上市時間。美光7450 SSD目前已獲得眾多超大規模機構、資料中心客戶和主要OEM廠商認可，將於四月份起開放客戶透過經銷體系購買。