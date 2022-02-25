地緣政治仍左右美股盤勢，在投資人觀望心理下，美股周五（25日）早盤3大指數漲跌互見，道瓊工業指數、標普500指數震盪走高，那斯達克指數開高走低。

台灣時間22點45分，道瓊工業指數上漲209.23點（或0.63%），暫報33433.06點；那斯達克指數小跌21.03點（或0.16%），暫報13452.56點。標普500指數小漲19.65點（或0.46%），暫報4308.35點；費城半導體指數下跌9.80點（或0.29%），暫報3389.36點。

蘋果、亞馬遜、微軟等5大科技巨頭股價普遍下滑，僅Google母公司Alphabet小漲1.51美元（或0.06%），暫報2654.98美元。

台積電ADR下跌2.19美元（或1.96%），暫報109.69美元；聯電ADR也跌0.07美元（或0.6%），暫報9.17美元。

俄軍對烏克蘭發動攻勢，奪攻佔車諾比 (Chernobyl) 核電站後，已逼近烏克蘭首都基輔。克里姆林宮25日聲稱，總統普丁準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克，與烏克蘭進行談判。

美國則對俄羅斯祭出更嚴厲的制裁，鎖定俄國的國防、航太和海事產業。美國對俄國的出口管制涵蓋半導體、電腦、電信、資安設備、雷射和感測器等技術。在美國生產，以及使用美國的設備、軟體和藍圖在國外生產的產品，都包含在內。歐盟也計劃限制俄國使用半導體等重要技術。