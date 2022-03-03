歐股周四早盤上揚。儘管市場仍對俄羅斯制裁的影響保持警惕，但大宗商品延續周三表現，價格上揚，推進礦業股和石油股的表現。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤升2.47點或0.55%，為448.80點。

在聯準會主席包威爾(Jerome Powell)的談話，減緩了市場對激烈升息的擔憂，美股周三收漲，亞洲股市在周四也有穩定表現，皆為歐股造好。

油氣股上漲1.9%，來到近兩年新高；在俄羅斯入侵烏克蘭，引發供應中斷的擔憂下，布蘭特原油漲到每桶118美元。

礦業股升3.4%，也來到近14年的高點；目前鋁價來到歷史全時的新高價，而鎳也上漲到近11年高價。

銀行股在本周稍早連續滑落之下，早盤穩定上漲1.4%。

倫敦交易所上漲9.4%；該公司宣稱，遵從對俄羅斯的金融制裁，對交易所的業務影響有限。

德國漢莎航空滑落3.9%；該公司稱，由於俄烏戰爭和新冠疫情，無法對2022年提出詳細的前景展望。