路透／Ipsos最新民調顯示，約80％美國民眾支持對俄羅斯禁運，即使汽油價格高漲，仍應停止進口俄國石油或天然氣，以反對其入侵烏克蘭。

73％民眾支持美國和北約在烏克蘭設禁航區。

拜登在處理烏克蘭危機上獲得認同，讓其民意支持率，從俄國入侵烏國前的34％回升至45％。