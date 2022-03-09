路透／Ipsos民調：80％美國人支持禁運俄羅斯能源 19:492022/03/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透／Ipsos最新民調顯示，約80％美國民眾支持對俄羅斯禁運，即使汽油價格高漲，仍應停止進口俄國石油或天然氣，以反對其入侵烏克蘭。 73％民眾支持美國和北約在烏克蘭設禁航區。 拜登在處理烏克蘭危機上獲得認同，讓其民意支持率，從俄國入侵烏國前的34％回升至45％。 美若禁運俄石油 俄揚言 油價恐飆至300美元 俄羅斯強化資訊管控 日本NHK世界台遭下架 #Ipsos #禁運 #俄羅斯 #路透 #支持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯強化資訊管控 下架日NHK世界台 11:262022/03/09 國際 蔡英文：自助人助是烏克蘭最好寫照 16:182022/03/09 政治 基金投資 剔除俄羅斯部位 04:102022/03/09 財經要聞 紐時專欄：中國拯救不了俄羅斯的經濟 12:512022/03/09 兩岸 俄羅斯債息改以盧布支付 壽險公會提醒：留意匯率風險 03:122022/03/09 財經 英國禁俄羅斯石油 年底前可充分替代 08:052022/03/09 國際 時論廣場》制裁俄羅斯 分寸要拿捏（陳一新） 18:522022/03/09 時論廣場 加重制裁俄羅斯 歐盟擬年底前砍2／3俄天然氣進口 15:172022/03/09 國際 美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定 15:172022/03/09 財經 烏克蘭悲劇 早已預見 04:102022/03/09 時論廣場 中研院向烏克蘭遞橄欖枝 預計接納10名師生來台 13:532022/03/09 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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