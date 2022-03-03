周三華爾街股市強勁反彈，道瓊指數大漲近600點，儘管俄烏戰火持續升高之際油價還在飆漲，但聯準會主席鮑爾釋出的訊號緩解了投資人對於該美國央行可能採取激進手段抑制通膨的擔憂。鮑爾表示，俄羅斯入侵烏克蘭引爆的戰爭，以及國際對俄國祭出的制裁，短期內給美國經濟帶來高度不確定性，因此他傾向建議在3月會議升息1碼（25基點）。

★主要指數

道瓊指數漲596.4點或1.79%，為33891.35點，盤中一度飆漲718點，站上34013.67點。

標普500指數漲80.28點或1.86%，為4386.54點。

那斯達克指數漲219.56點或1.62%，為13752.02點。

費城半導體指數漲111.31點或3.37%，為3416.16點。

★消息

聯準會主席鮑爾周三前往眾議院金融服務委員會進行半年一度的貨幣證策報告，他表示，考量通膨居高不下、經濟需求強勁，以及勞動力市場緊俏，在3月會議調升利率是合宜的做法，但俄烏戰爭和俄國受到的國際制裁使美國經濟前景面臨高度不確定性，因此他傾向在3月會議升息25基點。不過，如果通膨持續高漲，央行也可能在某次會議升息50個基點。市場現在預期聯準會3月升息25個基點的可能性為95%。

俄羅斯聲稱已經攻下第一個烏克蘭的大城市—位於烏克蘭南部黑海沿岸的重要港都赫爾松（Kherson），但烏克蘭表示烏軍還在赫爾松奮戰。此外，俄軍持續加大攻擊力度，對烏克蘭其他城市進行猛烈轟炸。

拜登政府周三宣布對俄羅斯與其盟國白俄羅斯祭出新制裁，包括全面封鎖俄羅斯的軍防實體、對其煉油業實施出口管制，以及將出口管制措施擴大到白俄羅斯，切斷該國取得技術與軟體的管道。

聯準會發布轄區經濟報告《褐皮書》，稱美國經濟在1月中期至2月中期這段期間呈現溫和（modest）至適度（moderate）擴張，同時通膨壓力擴大到更多領域，而雇主仍然面臨缺工問題。

美國人力資源服務公司ADP公布，美國2月民間就業增加47.5萬人，超出市場預期的37.5萬人，顯示其就業市場的復甦動能增強。

周三美國10年期公債殖利率強勁反彈，尾盤漲16.6個基點，報1.891%。由於資金湧進避險資產，周二美國10年期債息一度跌至1.683%。