德國疫情緩和 專家建議政府逐步解封 21:192022/02/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國疫情出現緩和跡象，官方專家小組預期未來幾周確診案例可望維持平穩，13日建議政府逐步放寬防疫限制，但亦示警不要鬆綁太快。德國總理蕭茲16日將與各邦首長開會，討論解封計畫。德國14日新增確診案例為7.6萬例，周減20％。 公衛專家評估邊境解封 6月有機會 觀察至周五 北市擬下周微解封 #解封 #德國疫情 #確診案例 #緩和 #專家建議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀光客再等等 商務客最快3月開放 16:052022/02/07 生活 疫情升溫照解封 全球防疫思維大轉變 20:322022/02/10 財經 北市15日起微解封 恢復電影院內用、社教機構取消人數限制 16:142022/02/09 生活 前攝影官質疑「微解封鬆綁只為這件事」柯文哲：想太多 17:092022/02/09 政治 解封步步為營 拚下月初第3劑達5成 04:102022/02/11 焦點要聞 影／北市喊微解封 陳時中揭「2月10日才能判斷」 網友反嗆一句話 07:452022/02/06 政治 與病毒共存 先拚長者９成覆蓋率 04:102022/02/07 焦點要聞 北市微解封！動物園、兒樂免預約 國高中生恢復畢旅、校外教學 16:172022/02/14 生活 新北＋3 北市考慮微解封 侯友宜拋4指標 04:102022/02/07 焦點要聞 操盤心法－高通膨下 看好景氣循環股與高殖利率股 04:102022/02/14 證券．權證 3月可望邊境解封？陳時中曝兼顧2面向 14:502022/02/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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