德國疫情出現緩和跡象，官方專家小組預期未來幾周確診案例可望維持平穩，13日建議政府逐步放寬防疫限制，但亦示警不要鬆綁太快。德國總理蕭茲16日將與各邦首長開會，討論解封計畫。德國14日新增確診案例為7.6萬例，周減20％。