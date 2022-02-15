中央流行疫情指揮中心14日公布本土個案僅有4例，8天以來再度看到個位數。台北市長柯文哲率先喊出「微解封」，今起正式實施，除了學校放寬畢業旅行、校外教學等標準，電影院內也開放飲食。不過由於桃園、高雄等傳播鏈未完全斬斷，其他5都暫不跟進。

「社區是乾淨的」，上一個本土確診個位數的時間點是2月7日（2例），14日再度迎來個位數；柯文哲認為，觀察疫情一段時間後，判斷台北市社區幾乎沒有不明感染源趴趴走，「不需要給民眾太多限制」，決定15日起微解封。

國、高中畢旅或校外教學可前往外縣市，小學和幼兒園還是得先待在台北市內；圖書館、動物園等場域取消容留限制；電影院觀影可飲食，相關措施逐步鬆綁。柯文哲強調，仍會視疫情變化調整，至少目前是安全的。

指揮中心也宣布，入境檢疫天數將由14天縮短至10天，並採一人一戶方式在家隔離，希望能在三月中旬前放寬。指揮官陳時中指出，春節後雖持續有新增個案，但本土確診沒有大量增加，「代表疫情在台灣可控」。

不過桃園、高雄等地的傳播鏈還沒有完全清零，儘管中央、北市朝解封方向走，其他5都暫時不打算跟進，再觀察一段時間再說。