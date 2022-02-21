有民眾入住集中檢疫所後發現，外送食物遭人翻攪檢查，感覺像被當犯人對待，恐有侵犯人權之疑慮。對此，政治評論員宅神朱學恒表示，眾多側翼和人權律師們這時紛紛低頭抓癢屁也不吭，沒人敢投書談人權和法源授權問題。藥師林士峰也質疑，令他覺得很奇怪的是，在集中檢疫所搜查違禁品的法源依據是什麼？陳時中到底是防疫指揮官還是典獄長？

朱學恒21日在臉書發文表示，眾多側翼和人權律師們，這時紛紛低頭抓癢屁也不吭，沒人敢投書談人權和法源授權問題，現在是王必勝說了就算，我愛挖你便當誰敢質疑！？

藥師林士峰也在臉書撰文質疑，有媒體報導「有網友指控，自己和確診足跡重疊遭匡列進集中檢疫所，不料家人送來的飯菜、零食被打開翻攪、甚至壓碎，簡直是被當罪犯看待。對此，指揮中心指揮官陳時中解釋，由於先前曾查獲多起違禁品，因此仍須檢查」。令他覺得很奇怪的是，在集中檢疫所搜查違禁品的法源依據是什麼？陳時中職位到底是防疫指揮官還是典獄長？

對於相關爭議，陳時中今天表示，民眾入住集中檢疫所前，都有告知相關的應遵守規範，其內容如下，「為防止疫情擴散而入住本場所，其檢疫期間不得外出，禁止與外來訪客會面，如有訂餐、家屬送交物品等，請依規定時間由工作人員與外送人員、家屬當面點交確認後，依指定時間轉予當事人，相關物品請依指定時間送達檢疫所，逾期不予收受。」

陳時中說，對於轉交物品，集中檢疫所不負確保食品安全、運送內容完整的責任，因安全考量，恕無法轉交香菸、酒精類飲品、高耗能電器及其他危險物品如打火機、刀，相關的毒品、違禁品也都在禁止之內，如違禁品經警察檢驗出來，會依據相關的程序進行辦理，若非違法物品則會代為保管。

媒體報導『有網友指控，自己和確診足跡重疊遭匡列進 #集中檢疫所，不料家人送來的飯菜、零食被打開翻攪、甚至壓碎，簡直是被當罪犯看待。對此，指揮中心指揮官陳時中解釋，由於先前曾查獲多起違禁品，因此仍須檢查』 我覺得很奇怪的是，在集中檢疫所搜查違禁品的法源依據是什麼？ 時中大大的職位到底是防疫指揮官還是典獄長？ 由藥師林士峰發佈於 2022年2月20日 星期日