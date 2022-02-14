美國政府從去年底開始不斷放消息稱，俄羅斯部隊即將入侵烏克蘭，近日更下令駐烏使館人員撤離並呼籲美國公民離開當地。消息一出，美國股市首先下跌，14日的亞股，包括台灣、香港、中國、日本、韓國等也全線下挫；國際油價更衝到7年新高，預估將突破100美元大關。

不過，美國喊打喊了這麼久，俄羅斯除了在烏克蘭邊境演習外，似乎也沒有進一步入侵的跡象。

亞太和平研究基金會執行長董立文去年12月就在談話性節目中預判，俄羅斯不會入侵烏克蘭；他指出，對於烏克蘭，俄羅斯的戰略主軸是「不得加入北約」，成為俄國與北約的「中立緩衝國」，如果入侵就會打破原先的戰略設定，北約也一定會做出反應，如此一來，俄方與北約就只能硬碰硬了。

2021年3月，俄羅斯曾在烏克蘭邊境陳兵10萬，稱此舉為阻止烏克蘭成為北約成員國，這也是俄羅斯自2014年吞併克里米亞以來最大規模的軍事動員；美國政府當時也向媒體放出訊息稱，衛星圖像顯示俄方正在移動裝甲、飛彈和其他重型武器；但2021年6月，俄羅斯撤回了部分駐兵。

董立文認為，俄羅斯總統普丁現在只是故技重施，今年1月出兵哈薩克協助平亂、2014年2月攻占克里米亞，普丁都是採取閃電戰術，直接出動特種部隊攻取目標國的最重要據點；現在北約和美軍都已經向烏克蘭周邊增兵，普丁這時再出兵？可以說，時間拖得越久、俄軍越不可能進攻烏克蘭。

還有，法國和德國政治首腦已經出面斡旋烏克蘭危機，法國總統馬克宏13日剛跟普丁電話會談，普丁還跟他保證，有關莫斯科當局計畫攻擊烏克蘭的指控是「挑釁揣測」；德國總理蕭茲14、15日也將分別造訪基輔和莫斯科展開外交斡旋。

此時，普丁若下令進攻烏克蘭，董立文認為，形同直接打臉法國和德國，兩國對俄方的反應可想而知。

還有，針對烏克蘭「危機」，俄中兩方早就公開指稱是「美方刻意製造事端」。普丁2月1日與匈牙利總理會談後表示，俄羅斯需要保護自己不受美國的攻擊，尤其華府主要關心的並非烏克蘭的安全，而是要藉此遏止俄羅斯，「從這個意義上來說，烏克蘭本身就只是實現目標的工具而已，這可以透過不同方式來實現，例如把我們拖入某種軍事衝突，並在其他歐洲盟友的幫助下，對我們實施嚴厲制裁。」換言之，普丁已經看透美方的技倆，不會輕易上當（入侵烏克蘭）。

中國外長王毅1月26日與美國國務卿布林肯電話會談時也表示，解決烏克蘭問題，應回到《新明斯克協議》，只要符合該協議方向及精神的努力，中方都會支持；中方呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機之事。2015年簽署的《新明斯克協議》結束了烏克蘭東部由俄國支持的內戰。

董立文指出，從普丁和王毅近期的談話顯示，俄中都清楚美國釋放的「俄軍入侵烏克蘭」訊息，是要拖俄國下水、讓北約團結對抗俄國；而且，美國從總統拜登、國安顧問蘇立文都釋出俄國出兵的時間，普丁會照做？

董立文總結，普丁要的只是「烏克蘭不加入北約」，戰略設定只是維持現狀，這種談判是最容易達成的；相反的，台灣問題，由於北京誓言一定要實現兩岸統一，形同改變70多年來的台海現狀，因此，在台灣問題上，美國和中國很難進行談判。

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