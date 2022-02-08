美1月小型企業樂觀指數 下滑至97.1點 21:312022/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國獨立企業聯盟（NFIB）8日公布1月小型企業樂觀指數，從12月98.9點下滑至97.1點，低於市場預估97.9點。主要受通膨沒消退跡象，和供應鏈短缺持續等問題影響。 NFIB首席經濟師Bill Dunkelberg指供應鏈中斷和勞工短缺，將令企業難以滿足市場需求。 《金融》國銀申設分行家數 連4年下滑 《金融》國泰金：1月景氣展望指數走升 股市樂觀情緒提高 #小型企業 #樂觀指數 #NFIB #下滑 #美國獨立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年僑外、陸資來台 全面下滑 04:102022/01/21 財經要聞 恒指早盤跌305點 科技股賣壓未止 13:022022/01/25 財經 實質經常性薪資 五年首見下滑 04:102022/01/11 金融．稅務 臉書活躍用戶首次下滑 Meta盤後股價暴跌近23％ 13:212022/02/03 財經 40年來最慘春節！旗津生意雪崩式下滑 高市府將提振興經濟方案 12:362022/02/08 生活 桃園疫情衝擊返鄉人潮 大江購物中心春節業績下滑1.8％ 17:302022/02/06 財經 《金融》加碼投資不敵匯損侵蝕 國銀投資收益連2年下滑 07:442022/01/21 財經 去年降至六家 國銀申設分行家數 連五年下滑 04:102022/01/14 金融．稅務 Omicron因應不佳 澳洲總理選前支持度下滑 12:072022/01/18 國際 《國際金融》Fed升息疑慮 歐股早市下滑 17:222022/01/14 財經 毅嘉去年稅前淨利 兩年來新高 04:102022/01/18 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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