美國獨立企業聯盟（NFIB）8日公布1月小型企業樂觀指數，從12月98.9點下滑至97.1點，低於市場預估97.9點。主要受通膨沒消退跡象，和供應鏈短缺持續等問題影響。

NFIB首席經濟師Bill Dunkelberg指供應鏈中斷和勞工短缺，將令企業難以滿足市場需求。

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