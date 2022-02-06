今年春節連假因桃園疫情衝擊，大江購物中心受影響整體春節業績微幅下滑1.8%，大江表示，唯過年期間北部氣溫偏低，因而帶動保暖衣物、靴類商品等買氣，館內的中性休閒服飾、戶外用品等業種成長分別34%、29%。

大江強調，春節連假長但整體表現仍不敵疫情的影響，往年春節期間館內餐飲人流有助於帶旺業績，今年因配合防疫規範實施餐廳內用座位數減半的措施，間接降低消費者停留館內的意願，預估春節期間業績較去年同期微幅下滑1.8%。

隨著疫情趨緩，業者積極促銷即將到來的西洋情人節，將會推出化妝品、香氛、餐飲等消費滿額贈送，輕奢名品的點睛品、萬寶龍等品牌另有滿萬抵仟等優惠促銷，盼能刺激消費者慶祝節日的買氣。

為迎接即將到來的西洋情人節，大江購物中心將於2月11至14日推出西洋情人節促銷優惠活動，化妝品、香氛、內衣與飾品包包等店櫃當日消費滿3000元送200元電子現金券，輕奢名品的點睛品、萬寶龍等品牌另有滿萬抵仟等專屬現抵優惠。與另一半享用美食大餐也是情人節必備行程，即日起聯名卡友享有餐廳消費專屬12%回饋，單筆消費滿仟元可獲得120元電子現金券，每卡每月最高回饋240元。