揚秦國際企業（2755）於今（10）日公布今年1月自結營收，1月營收1.54億元，年增13.94%，月增0.01%，創單月營收歷史新高。揚秦表示，隨著旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」的門市數量提升及年節前商品銷售暢旺，雙品牌持續推升營收再創佳績。

展望後市，麥味登在去年疫情衝擊後，已進入疫後新常態，防疫措施及數位應用已經是門市營運的標準流程，隨著國人的防疫觀念好、疫苗施打率高，小型餐飲產業也將從穩定復甦期逐漸邁入發展期。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，春節連續假期前，各門市向連鎖總部進貨的商品量能放大，同時隨著天氣轉冷，拉高現做熱食的買氣，不論是「麥味登」早午餐或是「炸?大獅」的相關炸物商品，都持續帶動總部營收成長。

卓靖倫說，縱使一月份仍有本土Omicron變種病毒疫情因素干擾，但消費者都已習慣外帶與內用間的防疫措施轉換，早午餐產業受疫情影響的狀況，已經不如去年時嚴峻。但春節前後為加盟創業的觀望期，展店速度較為遲緩。