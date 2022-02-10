軟板大廠嘉聯益樹林廠今已累計15例確診，外界質疑該廠區宿舍等管理是否有缺失。對此，新北市長侯友宜表示，勞工局曾在元月底、春節放假前稽查該電子廠，當時現場稽查沒有多大問題，但移工放假期間大部分仍會回宿舍居住，春節後發現有個案確診，立刻啟動，抽查前都沒有出現太大問題，春節期間接觸仍在疫調中，市府仍會做嚴格把關，現在正針對廠區做清消，相關人士基本上都已居家隔離。

至於嘉聯益樹林廠有一名居住在桃園的確診個案，媒體追問，感染源究竟是在桃園或新北。對此，衛生局長陳潤秋表示，其他個案都是移工住在宿舍，本籍勞工住在桃園，這部分疫調都會繼續進行釐清，嘉聯益兩邊都有場，是否有互相支援，這些都會進一步釐清。

由於新北確診數較多，陳潤秋也說，任何案子出來，新北都會跟中央保持密切聯絡，例如泰山集中檢疫中心會收落地採檢確診個案，因為本次移工數量較多，希望中央給予集中檢疫所，中央也都有做安排。

另外，板橋一家四口、樹林電子廠分別出現確診，病毒擴大至社區的風險是否偏高；侯友宜表示，目前為止，感染源比較清楚，或是全台移動到南部有接觸，要視感染源、基因定序出爐後判斷，若都非常清楚，其實只要圍堵住就不會擴大，全力守住疫情。