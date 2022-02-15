新北今新增2例確診，為樹林嘉聯益電子廠昨復工前擴大採檢，2夫妻是電子廠自主健康管理員工，入廠前採檢陽性。全案累計已有20例確診。

新北市衛生局說明，案19794是30多歲男性，接種1劑疫苗，案19795是20多歲女性，未接種疫苗，兩人是夫妻，家住新莊，皆為嘉聯益電子廠員工，9日該廠一名移工（案19430）因出現症狀就醫採檢確診，衛生局接獲通報立即針對該廠區及宿舍員工擴大採檢，9日兩人採檢PCR均為陰性，根據疫調進行自主健康管理。

14日入廠前全數快篩，案19795快篩呈現陽性，衛生局立即安排夫妻兩人一併前往醫院採檢，PCR皆為陽性，妻Ct值26，夫Ct值37.23，目前收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，2個案追加匡列接觸者72人、居家隔離72人，均已安排採檢，並將安排全部員工二度採檢PCR。中央流行疫情指揮中心公布嘉聯益電子廠的病毒基因定序與桃機、西堤、亞旭相同，代表屬同一傳播鏈。