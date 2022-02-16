桃園社區採檢站採檢數。(市府提供)

桃園社區採檢站開放採檢時間。(市府提供)

桃園加嚴措施解封比照中央。(市府提供)

桃園市長鄭文燦說，桃園今年疫情都跟桃機群聚感染有關，合併計算後有3條主要傳播鏈，包括聯邦銀行、西堤餐廳和亞旭電腦1條，錢都涮涮鍋、加貝爾幼兒園和美甲工作室1條、以及日翊物流和農家樂小吃店1條，其中日翊物流最後染疫者是在2月11日，往後推14天要觀察到2月25日，因此桃園社區風險要觀察到2月底。

鄭文燦說，桃園疫情從1月3日發展至今，主要跟桃機群聚感染有關，合併計算歸納為3條傳播鏈，包括聯邦銀行、西堤餐廳和亞旭電腦是同一條，最後確診時間是在2月10日，另2菲律賓移工是再居隔採檢確診，因此沒有社區風險。

八德錢都涮涮鍋、加貝爾幼兒園和美甲工作室第2條傳播鏈，最後個案確診日是2月8日；日翊物流和農家樂小吃店第3條傳播鏈，最後個案確診日是2月11日，社區監測要往後推14天，因此以日翊物流最後確診者計算，桃園社區風險要觀察到2月25日，市府會持續監控到2月底。

因此桃園仍會保留桃園中路運動公園和中壢中正公園2採檢站，鄭文燦說，桃園今除航警孫女就讀的幼兒園專案採檢448位外，加上社區採檢共546位，至今社區採檢站已累積達9萬9992位，透過社區健康監測，可以找出早期個案，避免形成黑數或社區傳播鏈。

鄭文燦提到，面對疫情收斂，桃園加嚴版措施將回歸跟中央同步，包括開放運動場館及旅宿業的游泳池附屬設施（烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、冷熱水池、SPA區及兒童戲水池等），以及全市餐廳與百貨賣場美食區內用防疫措施，取消內用區座位減半、禁止使用附設歌唱設備（如卡拉OK）等規定，都比照中央二級警戒相關規定辦理，請業者及民眾仍務必落實實聯制、量測體溫、離座時佩戴口罩、定時清消等防疫規定。