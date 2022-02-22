聯合國教科文組織將每年2月21日定為世界母語日，有感於我國多數國家語言面臨嚴重傳承危機，而桃園又以客家人居多，桃園市立圖書館自創「自圓奇說」客語桌遊遊戲，3月起規畫教學課程、參與體驗及贈送等活動，振興國家語言。

「玩桌遊可以邊學語言！」市圖表示，這次開發「自圓奇說」母語桌遊，透過日常簡易句式，例如主詞＋地點＋動作，玩家們需要大聲說出客語並完成指定動作才算過關，而卡牌遊戲內容也相當簡易上手，讓母語學習不再枯燥乏味。

市圖說，卡牌除了單詞外也包含客語音標與客語發音的QRCode，牌面提供QRCode連結可聽正確發音，可幫助玩家在享受遊戲之餘也能學習正確的客語發音，達到寓教於樂的效果。

市圖館長姚敦明指出，今年配合221世界母語日，特地研發「自圓奇說」客語桌遊遊戲牌組，將於3月5日至20日在南桃園6間圖書分館舉辦教學及體驗活動，展示語言學習的多元性，並且帶動市民朋友在生活中使用母語。

市圖提及，為鼓勵全家一起玩遊戲學母語，線上報名並全程參與該場次客語桌遊體驗活動，每個家庭免費贈送1組「自圓奇說」桌遊，不過數量有限要盡速報名。