今天是「世界母語日」，新北市教育局響應世界母語日，今年與知名插畫家「柴語錄」合作，日前在新北學Bar臉書粉絲專頁辦理「秀母語賺紅包」母語傳愛活動，用母語表達愛和祝福，拍攝影片上傳到留言區就有機得到價值1000元超商商品卡；同時新北市學校也辦理穿族服作美食、學柿染等相關活動，讓孩子體驗並了解母語文化。

教育局長張明文表示，本土語教育推動目標在打破語言學習框架，讓孩子能驕傲用母語、說母語，營造多語城市。新北市作為多元族群聚集城市，在教育現場透過課程融入及情境營造等方式，提供學生多元文化學習機會，並透過母語向下扎根活動讓民眾明白母語不再只是語言課程，而是生活必需品並運用於日常生活中。

這次活動由教育局與柴語錄合作透過新北學Bar臉書粉絲專頁，開放讓民眾上傳本土語說祝福語影片，在疫情期間一同打氣給予祝福。家長游小姐表示，疫情沒辦法常常回爺爺奶奶家，孩子常常要求要跟老人家用閩語視訊，剛好藉這次機會祝福兩老在疫情中也要保持身體健康，呷百二喔！

客家語張祝娟老師表示，一直想教導學生學過年的客家語吉祥話，剛好藉錄影機會教學生，能讓母語用在生活上，真的覺得非常有意義。而學生隔天也興奮地分享，晚上立刻現學現賣跟父母拜晚年；族語教師楊以潔老師也說，從小說母語長大，覺得說母語一直是自己的驕傲，這次把握機會大聲用母語說出愛，實在是太棒了。

教育局表示，未來將持續透過生活化、趣味化學習，讓母語從小扎根做起，積極傳承台灣母語文化精鍊之美，同時也邀請家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語，共同為本土語言及文化傳承努力。