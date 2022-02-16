《從烏鴉洞起飛》代表台灣參賽，榮獲2022義大利波隆那插畫展肯定。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市立圖書館為增加民眾閱讀新知與樂趣，20日起至4月23日將舉辦7場次「桃園閱讀開箱：讀春新書分享會」，邀請與桃園相關的新書作者擔任「閱讀開箱人」，精選7本不同領域的圖書，帶讀者一起漫遊書中世界。

市圖表示，7本不同領域的圖書，涵蓋兒童故事、自然保育、長篇小說到個人散文，結合繪畫與導聆等體驗活動，同時現場提問及上粉絲專頁留言有機會可獲贈新書。

「桃園閱讀開箱：讀春新書分享會」首場講座將於20日當場，由兒童繪本作家林柏廷分享新作《阿祖，再見》，引領讀者透過繪本故事與孩子一起學習好好道別，更結合親子蠟筆繪畫體驗。

市圖說，後續還有畫家余素君分享以環境教育為題材新作《怕熱的樹蛙》；《城市的河流》作者小兔子書坊店主黃淑貞與繪者劉憬樺，訴說台灣人水相親的故事；黃秋芳、陳依雯與吳毓庭老師《小說拾光》結合音樂導聆。

另還有散文作家陳銘磻《我的少爺時代》，用最真摯的口吻道出人生過往；王佩琪《童年的那個埤塘》帶民眾重溫兒時的埤塘美景；去年鍾肇政文學獎長篇小說正獎得主顏堉至向讀者訴說日治時期查某戲女童伶的年華故事。

此外，市府與財團法人榮民榮眷基金會合作設立中華民國眷村資源中心，今年出版《憲兵阿榮的假期》及《從烏鴉洞起飛》2冊繪本。

文化局指出，《從烏鴉洞起飛》講述一群因戰爭從貴州烏鴉洞遷徙到清水眷村的戰機引擎工廠軍工技師，在當地落地生根，呈現他鄉成故鄉的故事。該繪本代表台灣參賽，榮獲2022義大利波隆那插畫展肯定，從1萬9365件作品、92個國家、3873位插畫家中脫穎而出。