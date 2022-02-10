有家長反應台中市閱讀線上認證系統的認證題目，沒有注音，小一、小二生閱讀有困難。（賴美連提供／黃國峰台中傳真）

鼓勵小朋友多讀書，台中市教育局推動「校園閱讀線上認證系統」不過認證過程的題目沒有注音，對於國小低年級學童來說是個問題，只能用猜的，還得麻煩家長成為「人體翻譯機」，台中市議員參選人賴美連呼籲市府補強改善。

台中市議員參選人、立委何欣純大里服務處副主任賴美連表示，台中市的閱讀線上認證系統（https：／／read.tc.edu.tw／index_2020.php）啟用多年，目前可認證圖書超過3萬冊，小朋友從學校閱覽室或圖書館借書並閱讀後，就可到網站做題目，系統會隨機出10道題，只要答對8題以上，就可以通過認證。

學生通過認證後，每本可獲得1到3分不等的鼓勵，所有的認證紀錄與積分都會累積，而認證的成績可以持續累計到國中畢業（升年級、轉學都不受影響），並永久保留在系統中。

不過最近有家長反應，國小一、二年級的學童國字沒學幾個，系統所出的題目，因為沒有注音符號，大字沒識幾個的小一、小二生看不懂，得要「用猜的」，只好找爸媽求助，讓家長淪為「人體翻譯機」。

賴美連說，問了幾位家長的意見，有些人較忙，根本沒有時間陪同翻譯，網站提供閱讀認證，鼓勵小朋友多讀書是好事，但認證題目，的確可以設計注音版本。

賴美連指出，根據這個閱讀線上認證系統的介紹，雖可另外安裝注音字體，但得先額外下載注音字體，並安裝特定瀏覽器，還要下載擴充功能及腳本檔等，步驟相當繁雜，鼓勵孩子讀書的美意卻因此大打折扣，建議市府盡快補強改善。