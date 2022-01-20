國泰金(2882)公布1月份國民經濟信心調查結果，顯示在國發會領先指標上揚，景氣展望指數呈現走升，另外，有超過8成民眾認為2022年經濟成長在2％以上，股市樂觀情緒與風險偏好也有提高情形。

1月的調查指出，國發會最新公布的11月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚；本月調查結果顯示，景氣展望指數由上月4.6上升至17.5，現況指數由上月12.8走揚至26.6；民眾薪資上漲預期指數由上月13.2走高至16.2，創調查以來新高，大額消費意願指數由上月11.6小幅下滑至11，主要近期本土疫情升溫抑制民眾消費意願。

主計總處估計2022年經濟成長4.15％，本月調查顯示民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.44％，83％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.24％，預期2022年通貨膨脹率高於2％的民眾比例為59％。

此外，股市看法方面，由於2021年上市櫃企業營收創新高，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆上揚。民眾對股市的樂觀指數1月走高至24.7 (12月：11.9)，風險偏好指數亦上升至19.9 (12月：15.2)。