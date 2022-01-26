歐股在周三早盤延續前一日上漲行情。然交易員趨於謹慎，靜觀周三稍晚美聯準會(Fed)的會議結論，尋找聯準會在面對通膨時的任何收緊貨幣政策可能線索。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤升6.99點或1.50%，為466.50點。所有板塊都處於上漲區間，旅遊股和礦業股領漲。德國DAX指數升1.78%，英國富時指數升1.50%，法國CAC指數升1.78%。

聯準會將在周三稍晚更新其利率政策，市場已經以三月首次升息來定調，另外年底前再升息3次。

衛生紙和衛生用品製造商愛適瑞(Essity)大跌3.4%；該瑞典公司公布上季獲利跌幅超預期，並預告面對創紀錄高漲的成本，計畫進一步全面提高產品售價。

義大利時尚集團Tod's大漲10.1%；該製鞋公司宣布去年銷售增加近40%，為連續下滑5年後首次上升，超過市場預期。

瑞士製藥代工廠Lonza上漲2%。由於供應mRNA新冠疫苗所需物質的需求大增，該公司去年核心獲利增加20%。