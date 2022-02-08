美國健身器材公司派樂騰（Peloton）宣布撤換執行長，由Spotify前財務長麥卡錫（Barry McCarthy）接棒，現任執行長佛利（John Foley）將轉任執行主席，此舉意味著派樂騰打算繼續成為獨立公司，或至少不在目前股價低迷的時候出售公司。

派樂騰共同創辦人佛利出任執行長10年後，將卸下總舵手職務，交棒給音樂串流巨擘Spotify和網飛（Netflix）前財務長麥卡錫。麥卡錫也將擔任派樂騰總裁，並加入董事會。

派樂騰更換執行長意味著目前無意出售公司。任何併購協議都需要佛利的支持，截至2021年9月底，佛利與其他內部人士握有公司逾八成投票權。

派樂騰同時宣布削減成本和調整董事會成員。該公司打算削減約2800個職務，約有20％的員工受影響，以因應需求下滑和虧損擴大。派樂騰計劃將2022年資本支出削減1.5億美元，並將年度成本降低約8億美元。

佛利表示，他一直認為有人比他更能勝任派樂騰執行長，麥卡錫是最完美的人選。麥卡錫表示，深度了解以內容為主的訂閱模式是他的強項，佛利的長處在於產品開發與行銷。兩人聯手將可打造成熟和非凡的業務。

派樂騰業務出現疲態造成股價崩跌，激進派投資人Blackwells Capital不到兩周前要求董事會開除佛利，並出售公司。外媒報導潛在買家包括亞馬遜、蘋果和耐吉。

新冠肺炎大流行時期派樂騰一度成為市場寵兒，居家防疫期間消費者對其健身設備和線上課程需求激增，帶動股價狂躥揚。隨著市場需求冷卻，派樂騰的運勢開始走下坡，股價跌破2019年9月的上市價格29美元，市值也由一年前的高點500億美元暴跌至97億美元。