拜登選前提出一連串有旺盛企圖心的競選承諾，號召選民支持，就職後亦能積極作為，希望帶領美國重新領導世界。但1年來挫折連連，支持度愈來愈低，目前徘徊在40%出頭，代表多數民眾不看好拜登政府的未來。尤其在經濟、內政方面，通膨失控創下40年新高、走不出新冠肺炎陰霾、指標性的「建設美好未來法案」受阻於國會、投票權法案胎死腹中，都成為拜登政府的罩門與尋求連任的障礙。

烏克蘭使拜登大減分

今年底是拜登的期中選舉，新年伊始卻顯得流年不利，重大法案通過無望，在疫情、經濟與國際政治上都有強大的掣肘。疫苗施打推展停滯不前，在鼓勵第3劑加強針方面行動遲緩，Omicron變種也導致檢測需求激增，令政府措手不及。日前美國最高法院以6票贊成、3票反對，否決了拜登對於企業的疫苗強制令。這不僅影響美國政府對疫情的控制，也反映了最高法院的保守傾向。最高法院大多數法官是由共和黨總統任命，這也凸顯美國政治體制對嚴重社會分裂現象的無能為力。

通貨膨脹40年新高，民眾怨聲載道，社會治安大亂。聯準會（FED）鷹派聲浪抬頭，升息眼看勢在必行，造成美國股市大幅震盪。能否止穩又何時止穩，川普時期美國股市創造的佳績會不會就此打住，對年底的選舉也會形成衝擊。

美國與俄羅斯關於烏克蘭的談判一無所獲，俄國持續大軍壓境，不肯放鬆。美國對於烏克蘭的立場進退失據，拜登甚至表示若是俄國只是「輕微入侵」美國未必嚴重制裁俄國，引發外界質疑美國立場是否動搖。

而北約盟國立場也不一致，法國總統馬克宏在歐洲議會演說表示「歐盟應該自行尋找對話出路」。歐洲幾個非前線國家對於是否要為了烏克蘭與俄國反目，有不同的意見。自稱「美國回來了」，但拜登政府既無能強迫俄國撤軍，又無力號令歐洲盟邦同步行動，正顯示美國國力大不如前。英國媒體BBC指出即便烏克蘭發生戰爭，在極度分裂的政治氣氛下，也無法激起美國人的愛國心，願意團結在拜登領導之下與俄羅斯一戰，烏克蘭對拜登只有減分效果。

最近的美國國家廣播公司新聞網（NBC News）的民調顯示，民主黨在期中選舉中對共和黨僅有不到1個百分點的優勢，拜登的支持率則不到40%。民調還顯示，大多數選民認為國家正步入歧途，家庭所得跟不上生活支出，政黨極化仍持續威脅美國民主和執政黨。此外，執政黨及其官員的支持率偏低，選民對11月期中選舉興趣缺缺。民主黨支持者投票意願大幅降低，對拜登十分不利。

中美沒有衝突的本錢

拜登要扭轉頹勢並不容易，他手上的牌不多，只有一個「反川牌」，一個「反中牌」。拜登可以打「反川牌」，正如他之所以贏得2020年大選的原因，是因為討厭川普比支持拜登的人多，現在他仍不斷提醒川普回來有多可怕，讓選民回憶那個口無遮攔荒誕不經的川普。不過，畢竟拜登是現任總統，反川牌在國際上也許有點效果，美國盟友對凡是美國優先的川普十分感冒，但是對美國選民而言，自己的荷包最重要，通膨不解決，對拜登的好感就會消退，甚至懷念起川普。

拜登若是有智慧，應以經濟為重，放下「反中牌」，謀求與北京解決關稅爭議，降低進口物價，避免年底期中選舉失分。拜登似乎在內政上無計可施，因而轉向外交作為，但恐怕治絲益棼，對國際政治將會有更不穩定甚至負面的影響。失敗的民主黨更會滋長右翼的共和黨茁壯，對北京穩定國際環境不見得有利。拜登雖然大致上沿襲川普反中路線，但是也表現出管控危機處理分歧的意願。

今年習近平要進入第三任，美國也是大選年，雙方都沒有示弱的空間，但也都沒有衝突的本錢。民主黨素來以內政與經濟見長，拜登若是願意表現更多的合作空間，交換北京在經濟上的協助，改善美國國內民生經濟，民主黨後勢仍有可為。所以今年的中美關係未必悲觀，只是考驗雙邊領導人的智慧。