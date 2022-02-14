行政院長蘇貞昌今日召開治安會報並表示，國際透明組織日前公布2021全球清廉印象指數(CPI)，台灣在180個國家中排名25名，創下自1995年以來最佳成績。

蘇貞昌指出，國際透明組織自1995年起開始公布CPI指數，台灣在2021年排名25名，不僅較2020年進步3名，也是我國所創下的最佳成績。

蘇貞昌說，此外，根據國內最新調查顯示，民眾對於住家及社區治安狀況觀感，已連續3年維持近9成滿意度，對於政府維持治安信心，也有超過85％的滿意度。

蘇貞昌表示，政府將持續執行道安及酒駕執法，未來也會就金融、電信、網路等3大新型態科技犯罪，盤點並整合科技偵查，至於妨礙綠能產業犯罪，也會請中央各單位配合地方嚴格查辦，保護綠能產業健全發展。

蘇貞昌強調，今年第一個上班日，就已針對道安議題召開專案會議，並指示交通部在今年的第一次院會提出道安精進作為報告，要正式向社會宣示，政府要全面降低車禍死傷件數的決心。