台積電旗下封測廠精材(3374)周四召開法人說明會，坦言今年營收與獲利成長有挑戰，展望保守，本土投顧法人預估精材2022稅後EPS為4.67元，投資評等建議維持在中立，目標價自158.50元調降至130.50元，周五股價帶量下挫逾5%，創下去年10月14日創下118.5元以來之四個月低點。

精材今年全年展望保守，法人表示，由於整體大環境因素，包括疫情持續影響人力短缺，進一步造成供應鏈失衡，加上高通膨及升息的壓力，不利製造成本，連帶降低終端消費需求。預估精材2022稅後EPS為4.67元。精材3D感測元件封裝和晶圓測試都集中在單一客戶，受單一客戶影響大，第一季3D感測需求及12吋晶圓測試業務進入淡季，而消費性感測器受限於上游晶片產能分配，封裝需求減少，僅車用感測器封裝需求年比維持穩定成長，精材元月營收為5.08億元，年減38.83%、月減14.81%，需求將在3月回升，首季為本年度營運低點，預估營收與獲利低於2021年同期， 第二季可望回升。

精材預估今年資本支出將達3.0-3.4億元，年減59.62-64.37%，並持續投入研發提高中長期競爭力，其主要投入研發設備，並沒有大幅產能擴充。資本支出包括購買研發機台佔40%，廠務佔35%以及其他佔25%，如IT等。壓電微機電元件中段加工製程2021年已完成研發，2022年將配合客戶進行小量試產，客戶對該產品銷售深具信心，預期2023年將見到顯著的營收貢獻。精材也重啟12吋晶圓級後護層封裝(PPI)，已進行半年，預計今年完成功能及可靠性驗證，公司看好車用感測元件長期發展，且車用客戶市佔率高，預期相關業務將持續成長，車用因為2020年基期低，所以2021年增31%，2022年持續穩定成長，成長幅度低於2021年。精材的業務都是以客製化專案為主，都得視客戶量產時程，因此營收變動幅度大。