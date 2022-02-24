★類股

標普11大類股僅能源股收高，終場上漲1.01%。非必需消費品類股跌3.42%，科技股跌2.56%，表現最疲弱。金融股跌1.77%，工業股跌1.88%，通訊服務股跌1.73%，公用事業股跌1.72%。

★重磅股

主要科技股持續下挫，臉書母公司Meta盤中從漲逾2%反轉收跌1.8%。蘋果與微軟均下跌2.59%。

思科（Cisco）下挫3.3%，在道瓊指數成份股中跌幅最大；雪佛龍上漲2.41%，在道指成份股中表現最強勁。

晶片股慘跌，超微跌5.1%、輝達跌4.3%、美光跌3.60%、高通跌 2.6%、應材跌1.8%。英特爾幾近收平。

★焦點股

居家修繕零售巨頭勞氏（Lowe's）收漲0.23%，為每股215.09美元。該公司第四財季（截至1月28日）經調整後每股盈餘為1.78美元，優於市場預期，同時宣布上修全年營收預測為介於970億～990億美元、上修全年每股盈餘預測為介於13.1～13.6美元。

特斯拉重挫7%，收在764.04美元。輝達跌4.3%，收在223.87美元。根據S3 Partners提供的數據，截至上周五，特斯拉過去30天的空頭部位大增13億美元，輝達的空頭部位增加近8.44億美元，其今年來股價已分別下跌22%和25%。

★台股ADR

僅中華電信收高，終場上漲1.22%。台積電ADR跌0.86%、日月光ADR跌2.18%、聯電ADR收平。