富旺（6219）公布1月合併營收0.33億元，主要來自成屋銷售；而以1月線上預售屋簽約率來看，整體購屋需求依然穩定。富旺表示，以1月線上預售屋的賞屋購屋表現來看，其中以雲林斗六「國際園首」的個案賞屋詢問度最高，其次為高雄「微美居-鉑金特區」。

值得一提的是，富旺在新苗北最大造鎮計畫「協奏曲」，受惠個案於苗北頭份的便捷地理位置，鄰近國道一號、三號，可讓頭份工業區、竹南科學園區通勤族輕鬆來往，進入苗南市中心僅需要約10分鐘車程，透天別墅的設計深受菁英貴族的喜愛，推出至今銷售已達62％。

根據永慶房屋最新房產趨勢報告顯示，全台去年有三個區域房價漲幅破40％，分別是高雄前金區、台南安南區及苗栗頭份市；尤其是頭份市住宅區鄰近竹南鎮，兩市鎮發展形成共同生活圈，也因鄰近新竹科學園區、竹南科學園區，在台商回流所帶來的人口紅利，加上政府積極整合公共設施，交通的便利及完善的生活機能，帶動剛性購屋需求增加，推升富旺「協奏曲」的買氣，依目前工程進度來看，有機會於2023年完工。

展望2022年，富旺對整體營運表現深具信心。富旺表示，包括台中「雍華」、新竹「站前新時代」、富旺科技園區等成屋維持銷售動能；線上建案包括新竹「站前富時代」、「讚時代」、苗栗「協奏曲」、台中「天際 W ONE」、「心海城」、雲林「幸福好好」、「雲科莊園」、「國際園首」、高雄「微美居-鉑金特區」及「御金特區」等整體平均銷售已達77％，隨著完工如預期進度，今年起將陸續交屋入帳，推升未來營收有望正向成長。