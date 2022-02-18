國際色彩權威Pantone去年底公布了2022年度代表色為「長春花藍」，包括藍色的特質又保留紫紅色的基調，展現出機靈愉悅的態度和充滿活力的面貌。Pantone林為2022春夏季紐約時裝週挑選出的暗影紅、蛛絲粉、黃水仙、白雪公主等流行色，一時之間社群都被Pantone流行色洗版，許多網友也跟著這些流行色曬出穿搭美照。

迎接春暖花開季節，Klook以Pantone年度流行色系特搜全台5大賞花熱點，讓喜愛賞花與拍美照的旅客，輕鬆用大自然最美的顏色拍出擁有2022流行色的滿版花系美照，在社群刷一波Pantone流行色照片牆。

到阿里山除了能夠欣賞山櫻與雪白的吉野櫻美景，還能欣賞到與Pantone年度代表色「長春花藍」相近的浪漫紫藤花，仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現出機靈、愉悅且充滿活力的樣貌，在春天搭上森林小火車造訪阿里山沼平公園、阿里山慈雲寺、阿里山工作站前等多處，前往紫藤花海中拍下屬於自己的夢幻美照。

仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現出充滿活力的樣貌。圖片來源：嘉義縣政府 在阿里山欣賞與Pantone年度代表色「長春花藍」色相近的浪漫紫藤花。

「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，園區內不僅種植5000多株的櫻花樹，更精心打造日式風格造景紫藤七福神社、祭典燈座等，除了白天可以欣賞到八重櫻、吉野櫻、富士櫻美翻的漸層色調外，到了夜晚還能欣賞顏色相近高度顯眼且帶有時尚感Pantone「暗影紅」色的夜櫻，在夜幕中被打上燈光的櫻花林倒映在湖面，宛若置身日本非常浪漫。

柔美的Pantone「蛛絲粉」色調不僅有滿滿的少女感，還帶點清新也如雲朵般輕柔夢幻，大自然中的櫻花，也剛好有著相近的粉嫩夢幻色調，四季都有不同樣貌的陽明山 到了春天將開滿櫻花，更是追櫻族每年不可錯過的打卡景點之一，除了有吉野櫻、寒櫻、昭和櫻等接力綻放，同時也是迎接杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉盛開的季節，沿路開展的深淺粉紅色花朵，隨手拍攝都是一幅美照。

台南億載金城 旁的億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，每到三月初，金色花海綻放，漫步在護城河畔，沿途欣賞著黃花風鈴木與河面的倒影更是非常浪漫，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉的相襯，純粹的金黃色花海相當壯觀，與Pantone「黃水仙」色相近，顏色雖然亮但不會過於浮誇，給人滿滿愉悅感，走在開滿黃花風鈴木的街道，輕鬆，輕鬆拍出充滿活力的照片。

武陵農場 除了是著名的賞櫻景點，在春天也能欣賞到夢幻稀有的白藤花，武陵農場的白藤花將緊接著櫻花季登場，園內種植百棵樹齡超過30年的白藤花，花量豐沛且香味濃郁，在山頭形成美麗的白藤花海，令人宛如置身Pantone「白雪公主」色純淨的世界中；而位在苗栗三義，隱身在茂盛蒼翠林蔭裡，有著古色古香建築風格的卓也小屋渡假園區 也擁有許多雪白色的油桐花，充滿歐風牛角村花園風格，彷彿走入浪漫白雪童話之中。