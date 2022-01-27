本土疫情升溫，引起各界討論何時要升三級警戒，前台大醫院感染科醫師林氏璧引述中研院研究員何美鄉的說法表示，升不升三級，不能憑個人感覺，依據英國公開資料顯示，Omicron的致死率約0.16％，但跟當地疫苗覆蓋率有關，林氏璧也強調「不要再說Omicron只是小感冒不會死人了」。

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國內今(27)日新增21例本土個案及43例境外移入，確診個案中無新增死亡。雖然目前國內還沒有Omicron死亡個案，不過由於傳播鏈不斷增加，近日一直聽到有一些要升三級的聲音，林氏璧今(27)日在粉專引述何美鄉的說法表示，升不升三級要先看資料，不是憑個人的感覺。

根據英國公開資料顯示，新冠致死率從原始病毒株的3.59％、Alpha的2.5％、Delta的0.3％、到現在的Omicron的0.16％，一直在逐步下降，何美鄉認為，疫苗對於降低致死率的效益絕對不可忽視。

林氏璧指出，英國這4周以來共有318萬人確診，4739人死亡，致死率約0.15%，而且是隨年齡而上升，因此不要再說Omicron只是小感冒不會死人，他認為打疫苗對於防止重症死亡還是有差，兩劑很好、三劑更好，50歲以上的差別更明顯，更需要打第三劑，若沒有打好打滿，別再奢望與病毒共存。

至於何時應升三級警戒？何美鄉認為，台灣之前在面對Alpha及Delta時，國內幾乎打不到疫苗，但現在時空背景不一樣了，因此指揮中心應會重新為Omicron訂定升級標準，畢竟防疫策略一定是階段性的調整，國人可以先不用著急。