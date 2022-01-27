聖保祿醫院負責瑞發市民活動中心採檢站，預估半天採檢人數可達500人。（陳夢茹攝）

市長鄭文燦今到瑞發市民活動中心視察採檢站狀況。（陳夢茹攝）

桃園疫情延燒，市長鄭文燦今到瑞發市民活動中心視察採檢站狀況，談及八德區目前有錢都群聚案、加貝爾幼兒園群聚案，他表示，經過疫調比對發現2個案件有關聯，但感染源仍在追查當中。他強調，錢都目前沒有工作人員染疫，因此僅針對16日用餐顧客做匡列採檢，與西堤案不同。

鄭文燦說，近日疫調人員鍥而不捨的抽絲剝繭，通知錢都案相關人員進行採檢，目前有4組客人確診，其中有1組是家庭群聚，該家庭的阿嬤有到錢都用餐，時間就是16日下午4點半後，家庭成員中有人就讀加貝爾幼兒園，因此初步研判2組群聚感染是有關聯，目前還在追查錢都的感染源。

「錢都案跟西堤案不同！」鄭文燦強調，兩者不同的地方在於，西堤有工作人員確診，而錢都的工作人員採檢皆為陰性，目前認為不須像西堤一樣擴大匡列採檢其他日期，只需針對16日用餐的顧客採檢，已發出305封細胞簡訊提醒16日曾到錢都用餐的顧客前往採檢，另也透過訂位資料通知，同時地方里鄰也有宣傳呼籲民眾採檢。

鄭文燦表示，八德現在有2個群聚感染，已擴大社區採檢設置3個採檢站，透過社區採檢出的確診個案相當少，大部分是被匡列到醫院採檢揪出確診，市府會盡最大的力量把社區防線建立起來。目前傳播鏈是可以追查的，希望趕緊找出潛在病例，避免下個傳播鏈出現，病毒跑得速度很快，一定要把所有黑數都找出來。