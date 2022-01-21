桃園市復旦高中有學生家長確診，全校21日預防性停課，不過復旦高中也是學測考場，據了解，該學生教室22日社會組考試才會使用，目前研議是否更換教室。不過學校20日已經2度清消，也要求落實防疫措施。

桃園市復旦高中有學生家長確診，全校21日預防性停課，不過復旦高中也是學測考場，一早考生需消毒後入場。（賴佑維攝）

主辦桃園市南區考場的的中央大學指出，昨天已經進行2次清消，評估還是可以考試。不過針對復旦考場，要求落實防疫措施，口罩面罩，酒精消毒，社交安全距離。

復旦高中校長段台民表示，該家長是桃園1高職教員，上周日採檢陰性，周一獲報要預防性隔離，周二搭乘防疫計程車往高雄，後來經通知駕駛確診，他後來採檢也確診，孩子目前沒有任何狀況。

他也強調，因應學測，全校已經大消毒，桌椅擦拭。教職員不放心，又加碼消毒，21日早上6時，職員也來到學校對公共空間、桌椅再度消毒。

因桃園雨勢不小，平鎮警方執行考場維安勤務，加強校園周邊的交通疏導，除維護考生安全外，並減少交通帶來的衝擊。並呼籲請各位考生及家長注意，除了遵守考場規定外，也要配合政府相關防疫措施，共同守護疫情。