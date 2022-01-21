新冠肺炎疫情波及經貿園區，曾赴西堤用餐的2名移工確診後，桃園亞旭電子廠接觸者今午新增4人確診。中央流行疫情指揮中心晚間緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。若加上今午公布個案數，今日共新增83人確診，創下今年新高。而中天新聞晚間也做出線上即時民調，詢問大家對疫情延燒，是否會害怕，有逾8成的人表示「很害怕」。

對於桃園群聚案疫情擴大，《中天新聞》政論節目「正常發揮」21日晚間在節目直播中進行線上即時民調，以「疫情延燒，你怕不怕？」詢問觀看節目的2萬多位網友看法，投票時間為1月21日21時48分開始，截至21日22時16分，共有6813人投票。投票列出2個選項，表示「怕」，比例佔81%、「不怕」佔19%。

中天節目 正常發揮。(圖/中天新聞畫面)

【正常發揮PiMW】高雄病毒燒台南喜宴⋯網嚇：整桌不同縣市染疫隱匿趴趴走！黃偉哲怒：不原諒你獨家民調！支持者盼韓國瑜「做這件事」藍軍刺客！高金戰高雄？羅智強「活棋」@正常發揮 20220121

值得注意的是，指揮中心在21日晚間表示，有關今(21)日晚間桃園工廠新增檢出COVID-19陽性個案乙事，已採檢1005人，其中60人陽性，加上今日下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於明(22)日下午記者會統一說明。

醫福會執行長王必勝王必勝晚間受訪表示，新增的確診個案有移工，也有台灣籍勞工，但以移工居多，病毒量有高有低，初判應與2名曾赴西堤用餐的移工有關，因用餐時沒有實聯制，沒有被追到，從用餐日至今已經過去12天，研判移工過的發病已經1個禮拜到10天以上。