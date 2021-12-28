新竹市長林智堅27日晚間宣布不參選2022新竹縣市合併升格後的首任市長，在政壇投下震撼彈。若林智堅宣布不選了，是否就會支持新竹縣市合併，根據一份網路民調顯示，有超過5成網友仍表示非常不支持合併；同時，也有超過6成網友認為新竹縣市合併升格對台灣的半導體產業沒有幫助。

入口網站《YAHOO》以「林智堅宣布不選新竹市長，你是否會支持竹竹併？」為題，進行網路投票，投票時間為12月28日至1月1日，截至28日晚間7點，有4千多名網友參與投票，結果顯示，非常支持的網友有14.7%，還算支持8.5%，不太支持13.2%，非常不支持50.8%，另外有12.8%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

竹竹合併升格，是否有助於台灣的半導體產業的部分，有12%網友認為非常有幫助，還算有幫助9.3%，不太有幫助18.8%，完全沒幫助48.5%，另外有11.4%網友沒表示明確意見。

至於國民黨黨主席朱立倫提出訴求，2026年竹竹苗合併升格，非常同意的網友有14.1%，還算同意16.3%，不太同意16.7%，完全不同意38.5%，另外有14.4%網友沒表示卻意見。

此外，林智堅28日表示，既然在野黨扭曲他推動竹竹併的原意，指此事「因人設事」，那麼他就自己先搬開這顆石頭，讓朝野一起來好好推動修法，促成大新竹合併升格，他本人則會繼續推動2022竹竹升格，「對的事，1天都不能等」。