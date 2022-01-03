京鼎(3413)上周四(2021年12月30日)舉行股東臨時會，通過辦理私募現金增資發行新股案。

京鼎於2021年11月董事會決議，將辦理私募增資，上限為880萬股，預計引進策略性投資股東，市場盛傳，該私募現增案私募對象為公司大客戶應用材料，對未來營運有機會帶來加分效果。京鼎表示目前還在評估當中，尚未洽定應募人。

受惠半導體廠擴產，京鼎2021年11月合併營收攀升至11.14億元，創次高，月增4.84%，年增33.77%，2021年第四季旺季可望帶動營收續挑戰新高，2021年1~11月營收110.61億元，已超越歷年全年之表現，年增22.05%，2021年營運確定將再創新高紀錄。

展望2022年，京鼎可望持續受惠半導體廠擴產，加上竹南新廠加入貢獻，該新廠預計在2022年第一季試產，今年下半年開始逐步貢獻業績，可望將帶動公司2022年營運有望續拚雙位數成長。

展望今年上半年，隨著半導體廠擴產，京鼎營運可望淡季不淡，下半年營運進一步加速。

受惠美系半導體設備龍頭的強勁需求，京鼎2021年第三季營收31.82億元，年增19.86%，EPS 4.88元，創單季新高。第四季業績有機會再拚小增，2021年業績確立創新高紀錄。

京鼎2021年第三季營收31.82億元，季增5.84%，年增19.86%，創單季新高；毛利率26.22%；單季淨利4.29億元，年增28.8%，EPS 4.88元，創歷年單季新高；前三季稅後淨利11.29億元，EPS 12.91元，為同期最佳。

法人預期，京鼎2021年第四季營運再拚新高，2021年全年營收年增率將逾兩成，EPS估約18元。展望2022年，半導體擴產潮延續，加上新廠效益，今年營收有機會維持雙位數成長動能，並挑戰賺進兩個股本。