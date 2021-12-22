雖然四大公投全數均因未過門檻遭否決，但民進黨執政的基隆市、新竹市及桃園市3個地區的投票結果卻是同意大於不同意，被外界視為恐不利現任首長政治行情，影響綠營明年的縣市長接班。基隆市長林右昌今（22）日就表示，若因此有所警惕而加倍努力，對明年大選來說未嘗不是件好事。

日前舉行的四大公投，包括基隆市、新竹市及桃園市在內，每案都開出同意大於不同意，中廣董事長趙少康就特別針對桃園表示「我認為國民黨有機會拿回來！」至於基隆的部分，林右昌日前僅回應「公投歸公投，市政歸市政」，說是不同範疇的課題，認為市長選舉還有很大的重點是執政能力；而被外界點名明年代表民進黨出征基隆市長選舉的立委蔡適應則未多做回應，僅說讓林右昌說明就好。

今日林右昌再度針對公投結果回應，除了強調公投跟市長選舉是兩件事，投票的動機跟意願完全不同外，也說若因為公投結果而有所警惕、加倍努力，對明年大選來說也未嘗不是件好事。

林右昌說，民進黨在基隆執政，包括總統蔡英文對基隆各項建設的支持，為基隆帶來的各種進步與發展都是民眾有目共睹的，認為未來市長候選人的關鍵是怎麼向中央爭取更多建設來延續施政成果，藉此爭取跨黨派與中間選民的支持。