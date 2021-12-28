白宮今天表示，總統拜登簽署總預算約7780億美元的2022年國防授權法案，以應對俄、中等威脅。但有美國媒體批評，國防經費過於浮濫兩黨議員照樣放行，恐讓開支失控。

2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）於12月7日、15日分別在聯邦眾議院與參議院以壓倒性票數通過，拜登今天正式簽署完成立法程序。

德國之聲（DW）彙整法案重點指出，面對俄中挑戰，美參眾兩院跨黨派議員決定讓2022年的軍費開支比去年增加約5%，其中包括為部隊加薪2.7%及購買更多飛機和艦艇，以應對地緣政治威脅，比拜登最初向國會提出的需求還多250億美元。

應對中國方面，法案為太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative）提供71億美元，也有多項呼籲提升與台灣軍事交流的條例，包含邀請台灣參與2022的環太平洋軍演，以及禁止五角大廈採購中國新疆地區的產品等。

在歐洲方面，美國將挹注3億美元於支持烏克蘭軍隊的「烏克蘭安全援助倡議」、為歐洲防衛倡議提供40億美元、為波羅的海安全合作提供1.5億美元。法案還設立一個由16名成員組成的委員會來研究阿富汗戰爭的教訓。

但彭博新聞（Blommberg News）在一篇社論指出，兩黨議員在國防預算上要五毛給一塊毫無道理。例如放行50億美元新建3艘勃克級驅逐艦，但五角大廈本只多要一艘，放行18億美元買17架F-15EX戰機，但五角大廈原本只要12架。

社論還批評國會某種程度根本就是在阻礙軍隊現代化，例如放行五角大廈採購347架新飛機之餘，禁止美國空軍今後5年將機隊裁減至1970架以下，還不准淘汰舊機，等於排擠掉先進無人機等投資新科技的空間。

專欄作家龔洛夫（Mark Gongloff）指出，美國一家的軍費達7780億美元，比排在後面11國的軍費加總7610億美元還多，除非美國想打造密不透風的金鐘罩，或是後面11國裡有人具備猶如卡通「機動戰士」般的戰力，否則這等令人咋舌的軍費根本不合理。

他說國會放行這麼多軍費裡，竟然包含五角大廈以不食人間煙火的高價購買馬桶與鐵鎚，直言跨黨派合作為國不是這種搞法，國會與行政部門應該做的是找出老舊系統予以汰除、在馬桶這類當省則省，才能讓軍費更合理化。