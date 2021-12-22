1218公投四案均未通過，其中核四資產去向備受矚目，經濟部長王美花日前表示，核四資產會以最大化利用為方向。核四公投領銜人黃士修表示，公投過後馬上開始討論廠區資產活化，這幾天更有在核四廠區增設燃氣機組的聲音，「毀天滅地S斷層好像突然消失了，證明S斷層從頭到尾都是假議題。」

王美花日前於立法院受訪表示，由於核四公投沒有通過，將和台電討論核四資產處理問題，資產最大化利用將是方向；而根據台電過去規劃，設置綠電、燃煤、燃氣機組等都是可能選項，而公投甫過，近日也出現設置燃氣機組的聲音，以進一步衝刺燃氣機組的裝置容量目標。

黃士修指出，公投雖然沒有通過，但是法律上沒通過就是不生任何效力繼續封存，台電過去盤點核四廠區空間可做為太陽光電板、燃煤機組或燃氣機組使用，太陽光電無法做為基載能源，燃煤又有鄰避效應，燃氣機組在多年前的呼聲可能性最高，只是經濟部目前還沒有給答案。

黃士修表示，台電的資產和負債分別都是一兆多新台幣，核四報廢後的3000多億算進負債，台電的虧損就會超過資本額，以公司法來說就是破產，也要面對財產清算。

推估經濟部會以拖待變，不會去動核四的兩個機組，因此2023年公投解禁、2024總統大選時相信還是封存狀態，到時藍綠兩大黨候選人還是要表態是繼續封存還是報廢，不可能不給說法。

黃士修說，公投一過就有人在討論資產活化以及核四廠區內空地加蓋燃氣機組，但燃氣機組有可能像核電機組那樣耐震？「公投過後馬上開始討論廠區資產活化，公投反方一直在跳針S斷層外海斷層好像突然消失了，代表S斷層從頭到尾都是假議題，反方與政府都證明核四機組是安全可用，一切都是政治操作，這麼心急代表缺電問題相當嚴重。」