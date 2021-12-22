台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案最新民調，一定會去投票的民眾當中，同意罷免有22％，反對的有20%；應該會去投票的部分，同意罷免的比例高達80%，反對罷免的則有58%。台北市議員徐巧芯指出，如果最後動員熱起來，雙方勝負可能就在5%至10%之間，誰會贏完全不知道。不過，如果就中正萬華區的基本盤來說，投下四個同意的是大於不同意的，林昶佐應該有一些危機。

徐巧芯22日在政論節目《新聞大白話》中表示，單從被罷免這個案子來說，是有難度的。但是因為公投才剛結束，反映了藍綠的基本盤，如果以中正萬華區基本盤來說，投下四個同意的是大於不同意的，所以林昶佐應該有一些危機。

徐巧芯接著表示，以中正萬華區來說，靠萬華那邊真的是偏綠的，開出的四個不同意較多。中正區則包括古亭等等，這邊是藍的，而且非常藍。目前林昶佐的行動，包括公投的宣傳，都是以綠的選區作基本盤來保底，希望這些人到時至少來投他；對偏藍的選區，他反而走動比較少。

徐巧芯指出，環南市場自治會長林勝東事件，對林昶佐是很傷的，因為在他的選區裡，有人不服他，等於傷害的是他的基本盤，像林昶佐跟林郁方那一場立委選戰，兩邊至少都有4成，如果最後動員熱起來，勝負可能就在5%至10%之間，誰會贏完全不知道。所以對國民黨會有一些隱憂，中正萬華的市議員在這一區的紛爭，比別的區多很多，因此團結起來催票，這是關鍵。她認為，這就不用期待台北市長柯文哲，看柯文哲會選擇比較偏向林昶佐的角色，他似乎還是把林昶佐當成朋友，感覺他不想去沾這個；但柯文哲的表態，不代表民眾黨對林昶佐沒有意見。

徐巧芯指出，林昶佐罷免案，第一必須團結國民黨；第二就是民眾黨的支持者願不願意出來投票；第三則是中間選民對該罷免案的看法是什麼？這3步循序漸進，看看能不能在明年1月有個美好的結局。