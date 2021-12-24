無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行，過去曾嗆聲林昶佐的環南市場自治會長林勝東今出席活動，面對記者詢問「是否會去投罷免票」，林勝東稱和林昶佐是好友，所以不會表達意見，投票當天他要做生意，應該沒空投票。不過，對於罷免案到底會不會過？前民進黨立委郭正亮分析認為，依現有態勢來看，可能不會過，必須升高成政黨對決才可能過。

公民團體「清林散昶」發言人高毓安，23日指出，林昶佐身為中正萬華唯一在中央的民意代表，卻犯下3大罪狀，其一是在地成績掛零，其二是不為萬華洗刷汙名，在今年5月本土疫情嚴重之時，放任中央部會官員對外表示萬華是破口，卻對此不吭聲。 其三則是公投時做民進黨的哈巴狗，他認為林昶佐頻對外喊出4個不同意，但公投結果出來後，地方心聲明顯傾向4個同意，林卻沒用謙卑姿態聽取民眾意見，淪為執政黨的應聲蟲。

郭正亮24日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，公投案與罷免案不太一樣，公投是對事投票，最後炒成政黨對決，而「罷昶」案是對人投票，除非投票前能把事態升溫成對民進黨投票，罷免案才可能過，不然以目前情勢來看，要升到政黨對決會非常困難。

郭正亮進一步表示，林昶佐罷免案，現在連他若被罷免後，誰要出來補選都不知道，要怎麼升到政黨對決？國民黨要推誰出來都沒影，要怎麼炒罷免話題？

立委 林昶佐。(圖/本報資料照)

郭正亮續指，他自己住中正區，過去也選過中正萬華2次，但他完全感受不到有政黨對決的氣氛，反倒是日前的四大公投，還比較明顯。對於林勝東表示投票當天不會去投票，郭正亮解讀，就他了解，應該是反對投罷免票的，且近期萬華在地的民代、市議員也都在幫他弭平一些過去的爭議，來幫他渡過危機。

最後，郭正亮強調，若要炒熱升溫，一定要在最後2周，強力放送被罷免人的爭議，不過，距離7月環南市場事件爆發，已經距離的有點遠，因此效果可能會下降，而現在反對且同意罷免他的人有4萬票上下，但是距離同意票門檻6萬1千多票，其實還有一段差距，如果沒有在最後這段時間，升高成政黨對決，是絕無可能會過的，因為目前來看，以罷免團體及台北市議員鍾小平的力量，應該都不足以罷免成功，跟陳柏惟的案子是不一樣的，「我完全感受不到，有政黨對決，公投復仇的氣氛，坦白講，我沒那麼樂觀」。