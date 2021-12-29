台北市無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，正反兩派無不奮力催票，而罷免案結果也成為各界關注的焦點。根據一份最新民調顯示，同意罷免和不同意罷免之間的差距極小，而在一定會去投票的民眾當中，有19%表示同意罷免，16.9%不同意罷免。

根據《風傳媒》報導，林昶佐團隊內部的最新民調顯示，情勢相當不樂觀，萬華、中正地區選民有34.1%同意罷免，不同意罷免則是34.2％，有10.6%民眾還沒決定，另外有21.1%民眾沒有表示明確意見。

同時，該民調也顯示，在一定會去投票的民眾之中，有19%同意罷免，不同意罷免的民眾則有16.9％；至於可能不會或一定不會去投票的民眾裡，同意罷免者有3.5％、不同意罷免者則有8.2％。

本民調的調查範圍是台北市中正區、萬華區；調查對象是居住在台北市中正區、萬華區且年滿 20 歲具有投票權之民眾。調查日期是2021年12月22日~12月24日。本次調查有效樣本數為1068 份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為3.00%，委託循證民調公司，用電話進行調查。

此外，林昶佐28日在街頭宣講時遭民眾嗆聲，推動罷昶的台北市議員鍾小平也自爆被比中指，作為罷昶主力的在地青年團體「清林散昶」更是被三字經飆罵，團隊認為每件政治活動難免遭遇謾罵，希望林別拿個別事件賣慘，應正視不滿自己的聲音，而非一直挑起對立情緒。