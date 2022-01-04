台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日進行投票，前台北市議員童仲今天(4日)在記者會和節目中質疑林昶佐，花4400萬在中正區買房的費用是從何來？是否因為被質疑不住選區，才趁機購入房產？同時，針對林昶佐的回應，童仲彥也點出其中的破綻，喊話林昶佐「出來打球」，並痛批林昶佐是「很厲害的政客」。

童仲彥今天在政論節目《新聞大白話》中表示，財產申報的時間是前一年的11月，公布的時間大約會在今年1月底，林昶佐故意不來講，所以他到底賣掉棟房子？就很關鍵了。童仲彥發現，先前林昶佐的房產大多位於大安區的懷生段，如果是把這邊賣掉，是不是就坐實以前住在大安區？

童仲彥質疑，林昶佐在這兩任立委任期內，有幾天住在選區？「我每天在選區走跳」，選民不知道你住哪裡。對於林昶佐回應，換房是因為有樓梯方便長輩上下樓，童仲彥則反問，長輩需要樓梯還是電梯？「你之前住的是有樓梯，現在是電梯大廈，真的是為了長輩而換房嗎？推給長輩，長輩在哪裡？長輩應該站出來」；林昶佐和女兒拍影片，是在哪拍的？中正區的房子是哪位長輩在住的？是不是最近要罷免了，才開始在這邊出沒？

童仲彥也再度質疑林昶佐的4400萬是哪來的？房子是用現金買的？還是賣掉哪邊的房產？他有3棟房子是長期持有，為何突然賣掉？針對林昶佐說，自己是和一般民眾換房一樣，那貸款成數是多少？有沒有問題？還是剛好壓線？真的是和一般民眾一樣嗎？他並指林住哪裡一直是個謎，還說有收到罷免團體的傳單，但「清林散昶」根本沒發到文北里，「你這5年在中正萬華住幾天？長輩是誰？怎麼那麼不孝換樓梯給長輩？你之前住的環境我也都摸很清楚，林昶佐出來打球吧」。

童仲彥形容林昶佐是「很厲害的政客」，很會見風轉舵，遇到危機用精湛演技克服。被知名主持人劉寶傑痛罵不是艋舺人後，2個月之後就買這地方，但買了之後有沒有住這裡？

童仲彥指出，地方上大家都在傳，林好像有租房子租在哪裡，在哪一里，「包括他去演講的時候，去哪一里就說自己住這邊」。今天揭發這些就是要讓大家知道，他這1個月面對罷免時的表現和這五年是來不一樣。童仲彥直言，自己會繼續追打林昶佐，要他把問題都說清楚。