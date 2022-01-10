中二立委補選、林昶佐罷免案都在昨（9）日結束，兩項投票結果都對藍營不利，讓政論節目《新聞大白話》主持人錢怡君在廣告時間忍不住說「國民黨真的是一個很兩光的黨耶」，片段被網友截取後引起瘋傳，事後錢怡君也親自在臉書上發文，解釋來龍去脈。

昨日北、中兩場選舉，各新聞台紛紛以直播節目分析開票狀況，其中《新聞大白話》主持人錢怡君在廣告時間與來賓討論到激憤處，脫口說「國民黨真的是一個很兩光的黨耶」，結果全被網路直播出去，甚至有人將片段擷取下來引起瘋傳，最後連民進黨立委王定宇也在臉書貼出相關影片，說「嗯…『酒後吐真言』外，多了一個『廣告時間吐真言』」。

錢怡君發現後馬上在該貼文處留言，說自己當然知道直播聲音有出去，並指出該節目的特色就是該罵就罵，不論藍綠白一律比照辦理，還自嘲是「充滿負能量的工作」。

除此之外，錢怡君也在自己的臉書粉絲團說「謝謝王八千大委員，幫我衝知名度。Btw 我一直知道聲音有出去喔！啾咪」。其他網友看到後也留言力挺，說「廣告時間一直都很精彩，八千睡現在才知道」、「以後我們Yt都要特別服務一下綠營的朋友們，我們真的都知道直播有出去啦！」